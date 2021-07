SUICIDA ? DE DONNO | GENIO DEL PLASMA ANTI-COVID Dopo l’Affare sottratto dal PD Marcucci e dalla Big Pharma di Gates

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 27 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo Gospa News «Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi 27 luglio Giuseppe De, il medico diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura diiperimmune per sconfiggere il. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le proviene da Database Italia.