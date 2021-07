SUICIDA ? DE DONNO | GENIO DEL PLASMA ANTI-COVID Dopo l’Affare sottratto da PD e Big Pharma di Gates

(Di martedì 27 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo Gospa News «Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi 27 luglio Giuseppe De, il medico diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura diiperimmune per sconfiggere il. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le proviene da Database Italia.

Ho avuto modo di conoscere di persona e confrontarmi più di una volta con Dee devo dire che era una persona davvero squisita: onesto fino in fondo, si è sempre speso per la verità e per gli ...Dee la cura con il plasma De, assieme a Massimo Franchini, primario della Immunoematologia e Trasfusionale del Carlo Poma, aveva iniziato a trattare i pazienti affetti da Covid con la ...Milano - L'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e originario di Catanzaro, Giuseppe De Donno, e' stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Stando ...Molti gli attestati di cordoglio da parte di molti cittadini attoniti per la scomparsa, che hanno ricordato De Donno per aver “salvato molte vite” con la sua terapia. Giuseppe De Donno diventò primari ...