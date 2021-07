Stop cartelle agosto. Ripartono rate rottamazione-ter e Saldo e stralcio (Di martedì 27 luglio 2021) Confermato lo Stop delle cartelle esattoriali ad agosto, ma Ripartono le rate della rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, che dovranno essere saldate entro il 31 luglio. Data effettiva il 2 agosto poiché la scadenza cade di sabato e, considerando i consueti 5 giorni di tolleranza, la scadenza passa al 9 agosto. E’ quanto emerge dalle comunica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha diffuso le FAQ sulle novità introdotte dal decreto Sostegni Bis. Il rinvio riguarda circa 60 milioni di nuovi atti, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Confermato lodelleesattoriali ad, maledella-ter e del, che dovranno essere saldate entro il 31 luglio. Data effettiva il 2poiché la scadenza cade di sabato e, considerando i consueti 5 giorni di tolleranza, la scadenza passa al 9. E’ quanto emerge dalle comunica l’Agenzia delle Ent-Riscossione che ha diffuso le FAQ sulle novità introdotte dal decreto Sostegni Bis. Il rinvio riguarda circa 60 milioni di nuovi atti, che ...

Advertising

fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, stop anche in agosto. Ripartono le rate di rottamazione e saldo e stralcio. Le Faq dell’Agenz… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Stop alle cartelle del fisco fino al 31 agosto e riparte la rottamazione a rate - infoiteconomia : Conversione del decreto 'Sostegni-bis': nuovo stop cartelle e nuove scadenze per rottamazione e pagamenti - zazoomblog : Agenzia delle entrate-Riscossione le domande più frequenti su stop cartelle e scadenze rottamazione - #Agenzia… - zazoomblog : Cartelle esattoriali stop ad agosto: la rottamazione riparte a rate. La guida per i contribuenti - #Cartelle… -