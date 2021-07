Stella Rossa-Kairat Almaty (qual. Champions League, 28 luglio ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 27 luglio 2021) La Stella Rossa arriva a questa partita dopo la vittoria per 1-0 sul Mladost Lucani nella SuperLiga serba. Contrariamente a quanto eravamo abituati a pensare, lo stesso risultato contro il Kairat Almaty non garantirebbe alla squadra di Dejan Stankovic il passaggio del turno, ma solo il diritto di giocare i tempi supplementari. Prima di affrontare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 27 luglio 2021) Laarriva a questa partita dopo la vittoria per 1-0 sul Mladost Lucani nella SuperLiga serba. Contrariamente a quanto eravamo abituati a pensare, lo stesso risultato contro ilnon garantirebbe alla squadra di Dejan Stankovic il passaggio del turno, ma solo il diritto di giocare i tempi supplementari. Prima di affrontare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Stella Rossa-Kairat Almaty (qual. Champions League, 28 luglio ore 20:30): - Hln3A : Avrei stilato una piccola lista; in vetta sventola bandiera rossa con luna e stella... - super_pio : @ClubSassari @MariaNerazzurra @Rezh_95 @diavolesquee @InterFenway E contro la Stella Rossa come sei passato? - ildezerbiano : @Pirichello Ho stampato in mente il liscio al 94' di Milan-Stella Rossa - Linchiesta_news : Calciomercato Frosinone, la Stella Rossa insiste per Novakovich. Si cerca l'accordo -