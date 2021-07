Startup: per Vedrai aumento di capitale da 5 mln, investitori Vip da Chiellini a Bocelli (2) (Di martedì 27 luglio 2021) (Adnkronos) – La crescita, assicura la Startup italiana, sarà rivolta anche all’estero, con un processo di internazionalizzazione che, anche tramite acquisizioni, ha l’obiettivo di posizionare Vedrai come leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale a livello europeo. “I numeri e la valutazione sono piuttosto significativi per il contesto italiano, soprattutto per un’azienda attiva da meno di un anno” spiega Michele Grazioli. “Se si guarda al panorama internazionale -sottolinea- sono invece un importo contenuto, perché in Italia manca ad oggi un sistema sviluppato per queste tipologie di investimenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) (Adnkronos) – La crescita, assicura laitaliana, sarà rivolta anche all’estero, con un processo di internazionalizzazione che, anche tramite acquisizioni, ha l’obiettivo di posizionarecome leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale a livello europeo. “I numeri e la valutazione sono piuttosto significativi per il contesto italiano, soprattutto per un’azienda attiva da meno di un anno” spiega Michele Grazioli. “Se si guarda al panorama internazionale -sottolinea- sono invece un importo contenuto, perché in Italia manca ad oggi un sistema sviluppato per queste tipologie di investimenti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

