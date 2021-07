SPORT MEDIASET: Rinnovo Insigne, le parti si avvicinano: spunta una nuova ipotesi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Rinnovo di Lorenzo Insigne tiene banco in casa Napoli. Il capitano e il patron De Laurentiis si incontreranno il 5 Agosto a Castel di Sangro. Insigne raggiungerà i compagni per la seconda parte del ritiro dopo la conquista dell’europeo con l’Italia e le meritate vacanze. L’offerta di De Laurentiis è ferma a 4,5 milioni di euro, la richiesta del capitano è di 6. Più di Insigne guadagna solo Koulibaly, chiede che gli venga riconosciuto un aumento. Del resto ha 30 anni e fra le mani l’ultima occasione per strappare un Rinnovo contrattuale di livello. La strategia di De Laurentiis è diretta ad abbassare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildi Lorenzotiene banco in casa Napoli. Il capitano e il patron De Laurentiis si incontreranno il 5 Agosto a Castel di Sangro.raggiungerà i compagni per la seconda parte del ritiro dopo la conquista dell’europeo con l’Italia e le meritate vacanze. L’offerta di De Laurentiis è ferma a 4,5 milioni di euro, la richiesta del capitano è di 6. Più diguadagna solo Koulibaly, chiede che gli venga riconosciuto un aumento. Del resto ha 30 anni e fra le mani l’ultima occasione per strappare uncontrattuale di livello. La strategia di De Laurentiis è diretta ad abbassare ...

Ultime Notizie dalla rete : SPORT MEDIASET Il fondo P101 cede Deporvillage a JD Sports Fashion e Bipi a RCI Bank and Services (Gruppo Renault) ... attraverso la controllata Iberian Sports Retail Group (joint venture formata insieme a Sprinter e Sport Zone) ha stipulato nei giorni scorsi, con i soci di Deporvillage (P101, Samaipata, Mediaset e ...

Canone Rai in bolletta, "Ue chiede di eliminarlo, serve riflessione urgente" "Pensiamo poi ai gravi disservizi sullo sport, tema importante di queste settimane: per le ... acquistati da Mediaset che evidentemente sa che riuscirà a guadagnarci. Quei soldi che la Rai non ha speso ...

Mercato, è un’estate di esuberi - Sportmediaset Sport Mediaset Tokyo 2020, il programma di mercoledì 28 luglio Dopo l' argento di Bordignon nel sollevamento pesi donne e i bronzi di Centracchio nel judo donne e della squadra di spada femminile l'Italia ricomincia la sua caccia alle medaglie olimpiche. Per merc ...

L'agente di Tagliafico: "Inter, vedremo a fine mercato" Quello di Nicolas Tagliafico è un nome che continua a circolare per diversi club italiani, Inter compresa. Ne ha parlato anche il suo agente, ...

Quello di Nicolas Tagliafico è un nome che continua a circolare per diversi club italiani, Inter compresa. Ne ha parlato anche il suo agente, ...