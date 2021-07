Sport in lutto, addio a una leggenda: travolto da una valanga durante l’ennesima impresa (Di martedì 27 luglio 2021) Piange il mondo dello Sport. L’alpinista è stata travolto da una valanga mentre cercava di scalare il K2 Ci sono poche informazioni sull’incidente, solo una breve nota dell’agenzia Karakorum, che aveva organizzato nella stessa giornata una salita per un gruppo di undici alpinisti lungo la via normale del K2, lo Sperone Abruzzi.I compagni di cordata lo spagnolo Jordi Tosas e l’austriaco Stephan Keck, sono stati soltanto sfiorati dalla valanga del K2 e sono rimasti illesi. “Cantava, scherzava e diceva che era il giorno perfetto per fare questa salita, è finito molto molto male”, ha dichiarato in un video Keck. Recuperati ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Piange il mondo dello. L’alpinista è statada unamentre cercava di scalare il K2 Ci sono poche informazioni sull’incidente, solo una breve nota dell’agenzia Karakorum, che aveva organizzato nella stessa giornata una salita per un gruppo di undici alpinisti lungo la via normale del K2, lo Sperone Abruzzi.I compagni di cordata lo spagnolo Jordi Tosas e l’austriaco Stephan Keck, sono stati soltanto sfiorati dalladel K2 e sono rimasti illesi. “Cantava, scherzava e diceva che era il giorno perfetto per fare questa salita, è finito molto molto male”, ha dichiarato in un video Keck. Recuperati ...

