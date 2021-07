Speranza: “Vaccinarsi significa aiutare a salvare la vita degli altri. Pandemia? Ci ha insegnato che ne usciamo soltanto tutti insieme” (Di martedì 27 luglio 2021) “Una persona vaccinata ha meno possibilità di essere contagiata o, in caso di contagio, ha meno possibilità di sviluppare una forma grave. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su questo ha detto parole nette: Vaccinarsi significa aiutare a salvare la vita“. Lo ha dichiarato Roberto Speranza, ministro della Salute, in occasione della festa nazionale di Articolo 1, a Bologna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Una persona vaccinata ha meno possibilità di essere contagiata o, in caso di contagio, ha meno possibilità di sviluppare una forma grave. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su questo ha detto parole nette:la“. Lo ha dichiarato Roberto, ministro della Salute, in occasione della festa nazionale di Articolo 1, a Bologna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

davidefaraone : “Senza vaccinazione dovremmo chiudere tutto” e “appello a non vaccinarsi è un appello a morire.” Il #greenpass è un… - Loretta67015488 : @LeoMuti2 Certo che non hanno capito. Ora diranno che per salvare il genere umano l'unica speranza sarà vaccinarsi.… - ale_AsRoma_92 : RT @Agenzia_News: Siamo sicuri che moltissimi Italiani abbiano deciso di non vaccinarsi dopo aver sentito le parole di Draghi, Speranza, #B… - Raffael74738563 : RT @TwittGiorgio: Ma come si fa a fare una trasmissione dal titolo 'CONTROCORRENTE' e invitare Galli, Speranza e trattare la caccia ali ind… - apollore62 : RT @TwittGiorgio: Ma come si fa a fare una trasmissione dal titolo 'CONTROCORRENTE' e invitare Galli, Speranza e trattare la caccia ali ind… -