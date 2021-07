Speranza, tutto bene? Invita Travaglio che insulta Draghi, Giovanni Sallusti: "Tanto il ministro non paga mai" (Di martedì 27 luglio 2021) Proponiamo al lettore un esperimento mentale. Alla festa della Lega, il direttore di un quotidiano barricadiero di centrodestra sbraita nel microfono che Mario Draghi è «un figlio di papà» che «non capisce un cazzo», tra gli applausi scroscianti dei militanti. Chiaro quel che sarebbe successo, no? Più o meno, la crocifissione politica del segretario Matteo Salvini officiata dall'editorialista collettivo. Invece, questa squallida scena è accaduta davvero, ma con protagonisti Articolo 1 (la scissione dell'atomo di Leu) e il suo "leader", lui, l'Intoccabile, Roberto Speranza. E quindi (quasi) tutti fingono di farsi andare bene l'aggettivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Proponiamo al lettore un esperimento mentale. Alla festa della Lega, il direttore di un quotidiano barricadiero di centrodestra sbraita nel microfono che Marioè «un figlio di papà» che «non capisce un cazzo», tra gli applausi scroscianti dei militanti. Chiaro quel che sarebbe successo, no? Più o meno, la crocifissione politica del segretario Matteo Salvini officiata dall'editorialista collettivo. Invece, questa squallida scena è accaduta davvero, ma con protagonisti Articolo 1 (la scissione dell'atomo di Leu) e il suo "leader", lui, l'Intoccabile, Roberto. E quindi (quasi) tutti fingono di farsi andarel'aggettivo ...

borghi_claudio : Scusa @EugenioGiani lo sai che se i geni di Speranza vogliono mettere una regione in giallo se ha il CINQUE PER CEN… - davidefaraone : “Senza vaccinazione dovremmo chiudere tutto” e “appello a non vaccinarsi è un appello a morire.” Il #greenpass è un… - AlexBorgogno : @merighim @grafentimo @lucatelese Continuo a non trovare dove siano i politici che abbiano applaudito. Trovo solo i… - Laila76913893 : RT @ottogattotto: La festa del partito di #Speranza , #Bersani e #DAlema, dove si è esibito #Travaglio con la sua performance chiarificatri… - tedpanski : RT @siwel44it: Un renziano mi ha scritto 'guarda che lo ha detto pure Speranza'. Forse non hanno capito che a differenza loro io ho idee mi… -