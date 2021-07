Spagna: nuova direttrice a El País (Di martedì 27 luglio 2021) Il quotidiano El País, uno dei più importanti al mondo in lingua spagnola, ha annunciato un cambio al vertice: la direzione sarà affidata alla giornalista Pepa Bueno, che nell'ultimo decennio si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Il quotidiano El, uno dei più importanti al mondo in lingua spagnola, ha annunciato un cambio al vertice: la direzione sarà affidata alla giornalista Pepa Bueno, che nell'ultimo decennio si è ...

Spagna: nuova direttrice a El País Pepa Bueno è la seconda donna chiamata a dirigere El País, quotidiano pubblicato per la prima volta nel 1976 e diventato giornale simbolo della nuova tappa democratica in Spagna. La giornalista, nata ...

Spagna: nuova direttrice a El País - Europa ANSA Nuova Europa Spagna: nuova direttrice a El País MADRID, 27 LUG - Il quotidiano El País, uno dei più importanti al mondo in lingua spagnola, ha annunciato un cambio al vertice: la direzione sarà affidata alla giornalista Pepa Bueno, che nell'ultimo ...

