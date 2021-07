Sondaggi politici elettorali oggi 27 luglio 2021: Fratelli d’Italia, Lega e Pd in calo, crescono M5S e Forza Italia (Di martedì 27 luglio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 27 luglio 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Sorpresa nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra con Fratelli d’Italia, Lega e Pd in calo e Movimento 5 Stelle e Forza Italia che guadagnano consensi mandando un chiaro messaggio agli alleati: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021)27– Sorpresa nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra cone Pd ine Movimento 5 Stelle eche guadagnano consensi mandando un chiaro messaggio agli alleati: è quanto emerge dagli ultimielaborati da ...

Advertising

Adnkronos : #Sondaggio, Fratelli d’Italia al top: i numeri. - 57Davide : RT @francecaminiti: Gran parte dei sondaggi politici sono inattendibili, quelli su la7 lo sono ancor di più: basta verificare come sono cos… - GaetanoRizzo18 : RT @francecaminiti: Gran parte dei sondaggi politici sono inattendibili, quelli su la7 lo sono ancor di più: basta verificare come sono cos… - CostanzaBattis1 : RT @francecaminiti: Gran parte dei sondaggi politici sono inattendibili, quelli su la7 lo sono ancor di più: basta verificare come sono cos… - Piergiulio58 : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia al top davanti a Lega e Pd. -