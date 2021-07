Softball | Olimpiadi Tokyo | il Canada conquista una storica medaglia di bronzo | 3-2 sul Messico al termine di una battaglia

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilè per la prima voltaolimpica nel. Arriva infatti ilnella finalina disputata a Yokohama: 3-2 il punteggio finale sulaldi un confronto estremamente tirato, che regala emozioni dall’inizio alla fine e poi vede la gioia delle nordamericane pienamente espressa sul campo. La miccia si accende nel secondo inning, con un errore difensivo messicano che, da solo, provoca tanti problemi, concretizzati tutti nel singolo da 2 RBI di Entzminger che spedisce a casa sia Polidori che Salling per il 2-0 canadese. Nel terzo reazione a metà del ...

L'Italia del softball esce dall'Olimpiade subendo la sconfitta più dolorosa: 8-1 dal Canada in sei riprese, un risultato pesante che arriva al termine di una serie di sole sconfitte per le azzurre in ... Al termine della terza giornata di gare ai Giochi di Tokyo 2020 l'Italia ha conquistato altre quattro medaglie (tre d'argento e una di bronzo) portando a nove il momentaneo bottino.