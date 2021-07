Softball, Olimpiadi Tokyo: Giappone, è trionfo in patria! S’infrange il sogno americano (Di martedì 27 luglio 2021) Il Giappone si prende la rivincita del girone, batte gli Stati Uniti per 2-0 e conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi di casa, a Tokyo. Arriva così il sigillo finale per le campionesse in carica, di cui soltanto tre giocatrici erano rimaste del gruppo di Pechino (Yukiko Ueno, più che una lanciatrice un simbolo, Yukiyo Mine ed Eri Yamada). Un trionfo meritato, per quanto fatto vedere nel raggruppamento e per come, in un giorno, sono rapidamente cambiate le carte in tavola. Sono le Giapponesi le prime a rischiare di portare a casa il punto, con una terza base raggiunta in tre atti da Yamada, senza però ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Ilsi prende la rivincita del girone, batte gli Stati Uniti per 2-0 e conquista la medaglia d’oro alledi casa, a. Arriva così il sigillo finale per le campionesse in carica, di cui soltanto tre giocatrici erano rimaste del gruppo di Pechino (Yukiko Ueno, più che una lanciatrice un simbolo, Yukiyo Mine ed Eri Yamada). Unmeritato, per quanto fatto vedere nel raggruppamento e per come, in un giorno, sono rapidamente cambiate le carte in tavola. Sono lesi le prime a rischiare di portare a casa il punto, con una terza base raggiunta in tre atti da Yamada, senza però ...

