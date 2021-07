SocialTruth, il sistema anti-fake news studiato per classificare l’attendibilità delle notizie, ha completato con successo i primi test (Di martedì 27 luglio 2021) Un consorzio europeo di 11 partner è impegnato per “Incorporare la veridicità nei social media e nel web” 27 luglio 2021 – Si sono concluse le prime due fasi di test per il progetto SocialTruth, il motore che analizza le notizie on line e ne classifica e certifica l’affidabilità. SocialTruth (www.SocialTruth.eu) è un progetto europeo multiculturale e multidisciplinare ideato e sviluppato da un consorzio internazionale di 11 partner, guidato dall’ICCS di Atene. L’obiettivo di SocialTruth è analizzare la notizia classificandone l’attendibilità, al fine di rendere più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Un consorzio europeo di 11 partner è impegnato per “Incorporare la veridicità nei social media e nel web” 27 luglio 2021 – Si sono concluse le prime due fasi diper il progetto, il motore che analizza leon line e ne classifica e certifica l’affidabilità.(www..eu) è un progetto europeo multiculturale e multidisciplinare ideato e sviluppato da un consorzio internazionale di 11 partner, guidato dall’ICCS di Atene. L’obiettivo diè analizzare la notizia classificandone, al fine di rendere più ...

SocialTruth, il sistema anti-fake news studiato per classificare l'attendibilità delle notizie, ha completato con successo i primi test

Un consorzio europeo di 11 partner è impegnato per "Incorporare la veridicità nei social media e nel web" 27 luglio 2021 – Si sono concluse le prime due fasi d ...

I test hanno interessato oltre 700 casi di studio, condotti in 14 giorni, sottoponendo all'analisi SocialTruth circa 500 tra siti web, articoli e notizie online ...