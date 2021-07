Skateboard | l’emozione di Asia Lanzi dopo le Olimpiadi | “Ricorderò questo giorno per il resto della mia vita”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Ledi Tokyo 2020 verranno ricordate, tra i molteplici aspetti, anche per l’esordio assoluto dello, la prima disciplina rotellistica ufficialestoria nella rassegna a cinque cerchi. Proprio nelle battute iniziali dei Giochi si è consumata la prima delle due specialità previste, quella dello Street, vinta in categoria femminile dalla giovanissima padrona di casa Momiji Nishiya. Nella stessa gara è stata presente l‘azzurra, piazzatasi al quattordicesimo posto. Un’esperienza semplicemente indimenticabile per la skater bolognese, la quale ha raccolto tutte le sue emozioni ...