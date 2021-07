Siti Unesco | Roma-Pechino e il traino al turismo

(Di martedì 27 luglio 2021) Italia e Cina sono accomunate da molteplici aspetti. Entrambi i Paesi, per esempio, incarnano due culture millenarie che hanno forgiato la storia di Europa e Asia

I Parchi Nazionali e i Patrimoni Mondiali dell'sono tutti da scoprire, iarcheologici preziosi testimoni del nostro passato, le degustazioni, i prodotti tipici, e tanto altro per chi non ...Basta dare un'occhiata alla classifica mondiale delle nazioni con piùdel pianeta. I primi posti sono occupati proprio da Italia e Cina, con Pechino che segue con 55i 57 italiani. ...Italia e Cina sono accomunate da molteplici aspetti. Entrambi i Paesi, per esempio, incarnano due culture millenarie che hanno forgiato la storia di Europa e Asia ...L’Italia, con 57 siti iscritti nella World Heritage List, diventa il Paese con più presenze di tutto il mondo: diventano 71 i riconoscimenti Unesco ...