Simonetta Matone ha lasciato la magistratura. Addio alla toga per la sfida in Campidoglio (Di martedì 27 luglio 2021) Simonetta Matone, candidata vicesindaco a Roma con il centrodestra. ha lasciato la magistratura. La giudice, che ha scelto di correre in ticket con Enrico Michetti alla conquista del Campidoglio, era già in aspettativa elettorale da giugno. Oggi il plenumdel Consiglio superiore della magistratura ha accettato, come da prassi, le sue dimissioni dall’ufficio. Che avranno effetto dal 1 agosto. La Matone era sostituto procuratore generale a Roma. Simonetta Matone lascia la magistratura, l’ok del Csm Un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021), candidata vicesindaco a Roma con il centrodestra. hala. La giudice, che ha scelto di correre in ticket con Enrico Michetticonquista del, era già in aspettativa elettorale da giugno. Oggi il plenumdel Consiglio superiore dellaha accettato, come da prassi, le sue dimissioni dall’ufficio. Che avranno effetto dal 1 agosto. Laera sostituto procuratore generale a Roma.lascia la, l’ok del Csm Un ...

