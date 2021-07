Simone Biles si ritira dalle Olimpiadi (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Biles alle Olimpiadi di Rio del 2016 ha conquistato il cuore di molti ed è finita sul podio dei più medagliati dell’intera competizione (con i suoi quattro ori ed un bronzo), ma quest’anno, purtroppo, non potrà replicare. Qualche minuto fa, infatti, la sua federazione ne ha comunicato il ritiro ufficiale dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Simone Biles si è dovuta ritirare per infortunio. Fatale sarebbe stato un errore nel volteggio. UFFICIALE + ULTIM’ORA Comunicato di @USAGym #SimoneBiles fuori per infortunio. In ... Leggi su biccy (Di martedì 27 luglio 2021)alledi Rio del 2016 ha conquistato il cuore di molti ed è finita sul podio dei più medagliati dell’intera competizione (con i suoi quattro ori ed un bronzo), ma quest’anno, purtroppo, non potrà replicare. Qualche minuto fa, infatti, la sua federazione ne ha comunicato il ritiro ufficialedi Tokyo 2020.si è dovutare per infortunio. Fatale sarebbe stato un errore nel volteggio. UFFICIALE + ULTIM’ORA Comunicato di @USAGym #fuori per infortunio. In ...

Advertising

Eurosport_IT : Un altro errore non da Simone Biles ?? #SimoneBiles #Tokyo2020 #Gymnastics - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - fattoquotidiano : Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica a squadre a Tokyo. La Federazione parla di infortunio, la Nbc: “È… - Novella_2000 : Ultim’ora da #Tokyo2020: Simone Biles si ritira dalla competizione - ImbrognoFabio : Con tutta la pressione che i media americani hanno dato a Simone biles era ovvio che ci sarebbe stato un cedimento… -