Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica a squadre a Tokyo. La campionessa confessa: “Devo pensare alla mia salute mentale” (Di martedì 27 luglio 2021) “Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere“. Simone Biles è campionessa anche nel confermare le sue fragilità. La star americana di 24 anni, considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, si è ritirata nel corso della gara a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo un grave errore nel corso della sua prova al volteggio, è uscita dal campo di gara con il medico della squadra. Biles è tornata diversi minuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla miae non mettere a repentaglio la miae il mio benessere“.anche nel confermare le sue fragilità. La star americana di 24 anni, considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi, si èta nel corso della gara aai Giochi Olimpici di. Dopo un grave errore nel corso della sua prova al volteggio, è uscita dal campo di gara con il medico della squadra.è tornata diversi minuti ...

riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - Gazzetta_it : La drammatica confessione di Simone Biles dopo il ritiro nella gara a squadre di ginnastica #Tokyo2020 - StraNotizie : Simone Biles ritirata dalle Olimpiadi per un problema mentale, ecco il suo ultimo salto problematico… - zdaeHeadz : RT @viviana_mazza: Ieri @simone_biles scriveva su Instagram “Sento il peso del mondo sulle mie spalle”. Per lei sin da piccola le aspettati… -