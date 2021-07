Simone Biles si ritira dalla finale delle Olimpiadi (Di martedì 27 luglio 2021) Una notizia che lascia senza parole giunge dalle Olimpiadi di Tokyo. La campionessa statunitense Simone Biles si ritira dalla finale a squadre di ginnastica. Il medico di Biles ha affermato che il motivo del ritiro non è un problema fisico ma mentale. Ora, il team USA dovrà affrontare la Russia senza la sua stella. Non è chiaro se la Biles salterà anche le altre gare previste. Simone Biles si ritira dalle Olimpiadi? Il medico della Gymnastics USA ha annunciato che la ginnasta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Una notizia che lascia senza parole giunge dalledi Tokyo. La campionessa statunitensesia squadre di ginnastica. Il medico diha affermato che il motivo del ritiro non è un problema fisico ma mentale. Ora, il team USA dovrà affrontare la Russia senza la sua stella. Non è chiaro se lasalterà anche le altre gare previste.sidalle? Il medico della Gymnastics USA ha annunciato che la ginnasta ...

