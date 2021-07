Simone Biles, la caduta dei giganti, e il medagliere azzurro che traballa (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Tokyo, oltre alla pioggia torrenziale prodotta dalla tempesta tropicale c’è anche l’inattesa caduta delle stelle. Dopo Naomi Osaka, la numero due del tennis mondiale e ultima tedofora nella cerimonia di apertura, c’è stato il passo falso di Simone Biles, forse l’atleta più famosa dell’edizione delle Olimpiadi nipponiche. È STATA solo qualche minuto in pedana la statunitense, nella prova a squadre di ginnastica artistica. Poi, il ritiro, l’abbandono alla gara: problemi fisici, secondo lo staff medico statunitense, ma poi la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) A Tokyo, oltre alla pioggia torrenziale prodotta dalla tempesta tropicale c’è anche l’inattesadelle stelle. Dopo Naomi Osaka, la numero due del tennis mondiale e ultima tedofora nella cerimonia di apertura, c’è stato il passo falso di, forse l’atleta più famosa dell’edizione delle Olimpiadi nipponiche. È STATA solo qualche minuto in pedana la statunitense, nella prova a squadre di ginnastica artistica. Poi, il ritiro, l’abbandono alla gara: problemi fisici, secondo lo staff medico statunitense, ma poi la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

