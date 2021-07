Simone Biles fuori dalla finale: "Mi sento il peso del mondo addosso" (Di martedì 27 luglio 2021) La campionessa statunitense ha eseguito solamente il primo esercizio della gara, al volteggio, prima di lasciare la pedana Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) La campionessa statunitense ha eseguito solamente il primo esercizio della gara, al volteggio, prima di lasciare la pedana

