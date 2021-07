Simest | 6 milioni di euro a Lucart per acquisizione Essential Supply Products

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Ladi Porcari (LU), primario player dell’industria cartaria, con produzioni per i comparti consumer e professional, sia a marchio proprio, tra cui Tenderly, sia private label, grazie aha acquisito un’azienda inglese, proseguendo l’espansione inpa. La societa` per l’internazionalizzazione del Gruppo Cdp ha messo a disposizione risorse per un ammontare di 6di, ripartiti pariteticamente tra fondi propri e Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che gestisce in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Simest milioni

Teleborsa

...aha acquisito un'azienda inglese, proseguendo l'espansione in Europa. La societa` per l'internazionalizzazione del Gruppo Cdp ha messo a disposizione risorse per un ammontare di 6di ...Lo annuncia, in un comunicato, precisando di aver messo a disposizione risorse per un ammontare di 6di euro, ripartiti pariteticamente tra fondi propri e Fondo di Venture Capital, ...Grazie al finanziamento, erogato per metà attraverso il Fondo di Venture Capital, il gruppo cartario toscano ha proseguito la sua espansione in Europa ...“Il I quadrimestre 2021 ha fatto segnare un +19,8% tendenziale delle esportazioni ma, soprattutto, un +4,2% sullo stesso periodo 2019, dunque prima dell’emergenza pandemica. L’obiettivo è continuare n ...