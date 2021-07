Sicilia: il sottosegretario Battistoni a Palazzo Orléans per incontrare il mondo della pesca (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Il Mar Mediterraneo è diventato negli ultimi anni sempre più incerto e instabile ma è ormai da sessant'anni che questa vicenda si trascina, con sequestri e purtroppo anche vittime. Il problema non può essere liquidato con una semplice raccomandazione a non spingersi nel mare libico: uno Stato davvero responsabile dovrebbe definire con chiarezza il contenzioso e, nel frattempo, garantire la sicurezza delle proprie marinerie, se necessario anche con il discreto controllo di navi militari". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che oggi a Palazzo Orléans ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Il Mar Mediterraneo è diventato negli ultimi anni sempre più incerto e instabile ma è ormai da sessant'anni che questa vicenda si trascina, con sequestri e purtroppo anche vittime. Il problema non può essere liquidato con una semplice raccomandazione a non spingersi nel mare libico: uno Stato davvero responsabile dovrebbe definire con chiarezza il contenzioso e, nel frattempo, garantire la sicurezza delle proprie marinerie, se necessario anche con il discreto controllo di navi militari". Lo ha dichiarato il presidenteRegionena, Nello Musumeci, che oggi aha ...

