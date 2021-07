Sicilia: il sottosegretario Battistoni a Palazzo Orléans per incontrare il mondo della pesca (2) (Di martedì 27 luglio 2021) (Adnkronos) - Il sottosegretario Battistoni ha condiviso l'appello del presidente Musumeci: "Penso anche io che le forze dell'ordine possano essere a supporto delle marinerie, questo sarà uno dei punti che metteremo in agenda nelle prossime settimane". Dopo gli interventi dei rappresentanti del Consiglio regionale della pesca, Battistoni ha dichiarato: "Tradurremo a Roma in forma concreta ciò che è emerso dall'incontro di oggi. Ci stiamo impegnando, in accordo con le Regioni, per un nuovo modello di pesca dato che quello costruito con l'Europa fino ad ora sta dimostrando delle criticità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) (Adnkronos) - Ilha condiviso l'appello del presidente Musumeci: "Penso anche io che le forze dell'ordine possano essere a supporto delle marinerie, questo sarà uno dei punti che metteremo in agenda nelle prossime settimane". Dopo gli interventi dei rappresentanti del Consiglio regionaleha dichiarato: "Tradurremo a Roma in forma concreta ciò che è emerso dall'incontro di oggi. Ci stiamo impegnando, in accordo con le Regioni, per un nuovo modello didato che quello costruito con l'Europa fino ad ora sta dimostrando delle criticità e ...

