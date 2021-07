Si fingono sordomute per raccogliere donazioni per un’associazione: denunciate 3 rom (Di martedì 27 luglio 2021) Avevano pensato di impietosire i passanti fingendosi sordomute, le tre giovani rom che si aggiravano per le strade del centro di Gaeta in cerca di donazioni di denaro per conto di una non precisata associazione di assistenza a persone affette da sordomutismo. Ma, vedendo che le persone non donavano, le ragazze – di 21, 26 e 27 anni – hanno iniziato ad assumere atteggiamenti vessatori per cercare di costringere i malcapitati ad aderire alle loro richieste. Per questo motivo i carabinieri della Tenenza di Gaeta, arrivati sul posto e verificato che si trattata di una truffa, la scorsa notte hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria le tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Avevano pensato di impietosire i passanti fingendosi, le tre giovani rom che si aggiravano per le strade del centro di Gaeta in cerca didi denaro per conto di una non precisata associazione di assistenza a persone affette da sordomutismo. Ma, vedendo che le persone non donavano, le ragazze – di 21, 26 e 27 anni – hanno iniziato ad assumere atteggiamenti vessatori per cercare di costringere i malcapitati ad aderire alle loro richieste. Per questo motivo i carabinieri della Tenenza di Gaeta, arrivati sul posto e verificato che si trattata di una truffa, la scorsa notte hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria le tre ...

Advertising

CorriereCitta : Si fingono sordomute per raccogliere donazioni per un’associazione: denunciate 3 rom - GazzettinoGolfo : - #Gaeta, si fingono sordomute per elemosinare denaro: denunciate in tre - -

Ultime Notizie dalla rete : fingono sordomute SI FINGONO SORDOMUTE E CHIEDONO DONAZIONI PER UN'ASSOCIAZIONE: 3 DONNE DENUCIATE A GAETA Latina Tu Si fingono sordomute per raccogliere soldi, denunciate In particolare, le predette, fingendosi sordomute, cercavano, anche con modalità vessatorie, di raccogliere dai passanti donazioni di denaro per conto di una non precisata associazione di assistenza a ...

Gaeta, si fingono sordomute per elemosinare denaro: denunciate in tre Nella decorsa notte, a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza, deferivano in stato di libertà all’a.g. tre donne per il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio in concorso. In particolare, le ...

In particolare, le predette, fingendosi sordomute, cercavano, anche con modalità vessatorie, di raccogliere dai passanti donazioni di denaro per conto di una non precisata associazione di assistenza a ...Nella decorsa notte, a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza, deferivano in stato di libertà all’a.g. tre donne per il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio in concorso. In particolare, le ...