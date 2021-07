Si è ucciso il medico che sperimentò il plasma iperimmune nella lotta al covid

Leggi su agi

(Di martedì 27 luglio 2021) AGI - L'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, è stato trovato mortosua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Stando a quanto riporta la 'Gazzetta di Mantova' si sarebbe tolto la vita a 54 anni. Nelle prime fasi della pandemia, era stato tra i primi a provare a curare ilcol, terapia attorno alla quale, dopo un primo entusiasmo iniziale, si creò un certo scetticismo. A inizio giugno si era dimesso dall'ospedale di Mantova per cominciare, pochi giorni fa, a esercitare come didi base a Porto Mantovano. "Non ci volevo ...