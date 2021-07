Si avvicina l'intesa sulla giustizia, sventato blitz forzista (Di martedì 27 luglio 2021) Tra la drammatizzazione grillina a sinistra e la manovra forzista per rinviare tutto a settembre a destra, la riforma Cartabia prosegue il suo accidentato percorso. E sembra aver “scollinato” in direzione di un’intesa che deve arrivare entro giovedì, se il Governo vuole riuscire ad approdare nell’aula di Montecitorio il giorno dopo. Mentre il Csm si prepara a far licenziare dal plenum il parere, che si annuncia critico, proprio in tempo per quell’appuntamento. Indossati i panni del mediatore “costruttivo”, Conte ostenta i muscoli di fronte ai suoi deputati: “Non voglio nemmeno considerare l’ipotesi che non venga modificato il testo della riforma, votarla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Tra la drammatizzazione grillina a sinistra e la manovraper rinviare tutto a settembre a destra, la riforma Cartabia prosegue il suo accidentato percorso. E sembra aver “scollinato” in direzione di un’che deve arrivare entro giovedì, se il Governo vuole riuscire ad approdare nell’aula di Montecitorio il giorno dopo. Mentre il Csm si prepara a far licenziare dal plenum il parere, che si annuncia critico, proprio in tempo per quell’appuntamento. Indossati i panni del mediatore “costruttivo”, Conte ostenta i muscoli di fronte ai suoi deputati: “Non voglio nemmeno considerare l’ipotesi che non venga modificato il testo della riforma, votarla ...

