«Sexy Beasts», perché lo strano dating show di Netflix non è affatto male (Di martedì 27 luglio 2021) Sexy Beasts è il dating show che non ti aspetti, nel senso che, nel panorama di programmi più (soprattutto) o meno (raramente) trash su coppie e dintorni, il nuovo programma su Netflix è una boccata d'aria a base di risate e trasparenza. O quasi. È estate, siamo in piena stagione di Temptation Island, il reality di Canale 5 che ogni anno ci propina il viaggio nei sentimenti di coppie in crisi che, puntualmente, si trasforma in un’escursione nel mondo dei rapporti tossici e dell’abbruttimento morale, nella cornice di un villaggio turistico popolato da bellocci e bellocce ( i tentatori e le tentatrici) e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 luglio 2021)è ilche non ti aspetti, nel senso che, nel panorama di programmi più (soprattutto) o meno (raramente) trash su coppie e dintorni, il nuovo programma suè una boccata d'aria a base di risate e trasparenza. O quasi. È estate, siamo in piena stagione di Temptation Island, il reality di Canale 5 che ogni anno ci propina il viaggio nei sentimenti di coppie in crisi che, puntualmente, si trasforma in un’escursione nel mondo dei rapporti tossici e dell’abbruttimento morale, nella cornice di un villaggio turistico popolato da bellocci e bellocce ( i tentatori e le tentatrici) e ...

