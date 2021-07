«Sex and the City», nel revival i figli di Charlotte e Miranda sono diventati adolescenti (Di martedì 27 luglio 2021) Come le madri, così i figli. Sex and the City, che per Hbo Max ha deciso di allungarsi fino a comprendere un revival inedito, ha richiamato a sé anche i personaggi secondari della serie originale. E, fra coloro che più hanno contribuito a dar conto del tempo passato, sono comparsi i «bambini». Cathy Ang, attrice venticinquenne di origini cinesi e filippine, è apparsa al fianco di Kristin Davis, la Charlotte York del Sex and the City che fu. E, con un vestito a fiori coordinato a quello della madre televisiva, ha preso la parte di Lily. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Come le madri, così i figli. Sex and the City, che per Hbo Max ha deciso di allungarsi fino a comprendere un revival inedito, ha richiamato a sé anche i personaggi secondari della serie originale. E, fra coloro che più hanno contribuito a dar conto del tempo passato, sono comparsi i «bambini». Cathy Ang, attrice venticinquenne di origini cinesi e filippine, è apparsa al fianco di Kristin Davis, la Charlotte York del Sex and the City che fu. E, con un vestito a fiori coordinato a quello della madre televisiva, ha preso la parte di Lily.

