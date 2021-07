Serie B, ricorso del Chievo Verona respinto: il Cosenza è ripescato (Di martedì 27 luglio 2021) È arrivata, puntuale, la decisione del Collegio di Garanzia che influenzerà il prossimo campionato di Serie B. Dopo anni passati in massima Serie con un preliminare di Champions League disputato e tornei ai vertici della classifica cadetta, i clivensi rischiano di salutare il calcio che conta. Il ricorso del Chievo Verona è stato respinto, infatti, dall’organo sopracitato. La presa di posizione ha gettato nello sconforto i tifosi gialloblù e ha mandato in paradiso, contestualmente, i sostenitori del Cosenza Calcio: i calabresi sono riammessi nel campionato cadetto dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) È arrivata, puntuale, la decisione del Collegio di Garanzia che influenzerà il prossimo campionato diB. Dopo anni passati in massimacon un preliminare di Champions League disputato e tornei ai vertici della classifica cadetta, i clivensi rischiano di salutare il calcio che conta. Ildelè stato, infatti, dall’organo sopracitato. La presa di posizione ha gettato nello sconforto i tifosi gialloblù e ha mandato in paradiso, contestualmente, i sostenitori delCalcio: i calabresi sono riammessi nel campionato cadetto dopo ...

