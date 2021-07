Serena Rossi, fashion file della madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Sogni, abbiamo un disperato bisogno di sogni. E di risate, e di glamour. Di abiti da mille e una favola su cui fantasticare, di luccichii da cui farci abbagliare e travolgere. Dopo il Festival di Cannes, che ci ha fatto ritrovare lo shining esteriore e interiore mostrando sul tappeto rosso una girandola di look stellari, le fashion victim aspettano, dunque, con trepidazione, il tappeto rosso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che apre il sipario per la 78esima volta, dal 1° all’11 settembre. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Sogni, abbiamo un disperato bisogno di sogni. E di risate, e di glamour. Di abiti da mille e una favola su cui fantasticare, di luccichii da cui farci abbagliare e travolgere. Dopo il Festival di Cannes, che ci ha fatto ritrovare lo shining esteriore e interiore mostrando sul tappeto rosso una girandola di look stellari, le fashion victim aspettano, dunque, con trepidazione, il tappeto rosso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che apre il sipario per la 78esima volta, dal 1° all’11 settembre.

Advertising

01Distribution : Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di… - FarodiRoma : Mostra Venezia. Serena Rossi madrina. “La ragazza ha volato” a Orizzonti - imironicc : Attendo con moltissima ansia i look di Serena Rossi al festival del cinema di Venezia. Non vedo l'ora di guardarla… - hair49gc2 : @francecorte63 Non so quanto peso dare alla batteria di stamane ma è entrata per il rotto della cuffia in semi, se… - justashefanigrl : @miss_clair_ serena rossi -