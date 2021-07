Serbia nell’Ue? Se lo stallo avvicina Belgrado a Mosca e Pechino (Di martedì 27 luglio 2021) La Serbia attende dal 2012 che l’Unione europea dia una risposta alla sua richiesta di diventare membro a tutti gli effetti dell’Unione stessa. Nonostante estenuanti negoziati, questa risposta tarda a venire e la causa principale dello stallo ha un nome preciso: il Kosovo. L’Unione, prima di accettare la richiesta di adesione da parte di Belgrado, pretende una soluzione definitiva dei rapporti tra Serbia e quella regione che da essa si è distaccata dopo il conflitto del 1999, quando in soccorso degli albanesi kosovari si mobilitò la Nato e che nel febbraio del 2008 ha proclamato la propria indipendenza. La ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) Laattende dal 2012 che l’Unione europea dia una risposta alla sua richiesta di diventare membro a tutti gli effetti dell’Unione stessa. Nonostante estenuanti negoziati, questa risposta tarda a venire e la causa principale delloha un nome preciso: il Kosovo. L’Unione, prima di accettare la richiesta di adesione da parte di, pretende una soluzione definitiva dei rapporti trae quella regione che da essa si è distaccata dopo il conflitto del 1999, quando in soccorso degli albanesi kosovari si mobilitò la Nato e che nel febbraio del 2008 ha proclamato la propria indipendenza. La ...

Advertising

GEliaValori : Serbia nell'Ue? Se lo stallo avvicina Belgrado a Mosca e Pechino - baratto_m : RT @GEliaValori: Lo stallo nei negoziati per l’ingresso della Serbia nell’Ue avvicina sempre di più Belgrado a Mosca e a Pechino https://t.… - GEliaValori : Lo stallo nei negoziati per l’ingresso della Serbia nell’Ue avvicina sempre di più Belgrado a Mosca e a Pechino… - ildenaro_it : Lo stallo nei #negoziati per l’ingresso della #Serbia nell’Ue avvicina sempre di più #Belgrado a #Mosca e a… - ABarducci : @UmbertoAmedeo @gisellaruccia L' Europa è un continente e a meno che l'isola britannica non vada alla deriva verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia nell’Ue Elia Valori: “Lo stallo nei negoziati per l’ingresso della Serbia nell’Unione Europea avvicina se... Agenpress