Se negare Srebenica diventa reato in Bosnia. Altra ferita alla civiltà liberale

(Di martedì 27 luglio 2021) Ecco, tanto per farmi qualche nemico: questa storia che inil massacro di Srebrenica del 1995 costituisca unpunibile con cinque anni di reclusione mi sembra un gigantesco errore, un arretramento su uno dei valori fondanti delle nostrae democratica, e cioè la distinzione tra un’opinione, per quanto spregevole, e un. Ma oramai è una mania contagiosa, una scorciatoia autoritaria che soppianta il conflitto culturale, duro e senza sconti, con un’operazione di polizia, con un giudice che deve decidere cosa si può dire e cosa no. Srebrenica è il nome ...

Ecco, tanto per farmi qualche nemico: questa storia che in Bosnia negare il massacro di Srebrenica del 1995 costituisca un reato punibile con cinque anni di reclusione mi sembra un gigantesco errore, ...Ad un passo dalla fine del suo mandato, previsto a fine luglio, l'Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina Valentin Inzko ha utilizzato le sue prerogative per imporre emendamenti legislativi che c ...