Scuola sul tavolo del Governo, si valuta obbligo vaccino (Di martedì 27 luglio 2021) obbligo del vaccino a Scuola sul tavolo del Governo. Per il ministro della Salute Roberto Speranza “nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a Scuola in sicurezza e in presenza”. L'”obbligo del vaccino per il personale nelle scuole? Sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore”, ha affermato Speranza aggiungendo: “La riapertura della Scuola senza Dad, se possibile, è una priorità per il Governo. Valuteremo in queste ore quali saranno le strade migliori. Dobbiamo lavorare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021)delsuldel. Per il ministro della Salute Roberto Speranza “nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi ain sicurezza e in presenza”. L'”delper il personale nelle scuole? Sonozioni che stiamo facendo in queste ore”, ha affermato Speranza aggiungendo: “La riapertura dellasenza Dad, se possibile, è una priorità per il. Valuteremo in queste ore quali saranno le strade migliori. Dobbiamo lavorare ...

Advertising

marattin : In un editoriale sul @Corriere oggi, Ernesto Galli della Loggia scrive “da almeno 10 anni in Parlamento nessuno ha… - Agenzia_Ansa : Scuola, obiettivo tutti in classe. Verso l'obbligo per i professori ma i presidi protestano. Sul tema incontro tra… - Adnkronos : #Scuola sul tavolo del Governo, si valuta obbligo vaccino: Speranza non esclude nessuna ipotesi. #covid - danglard0812 : @riotta Si può pensare o è reato? Si può pensare che con i fondi PNRR si possa mettere al centro sanità e scuola pu… - letipezz : RT @PazzoPerDomani: #27luglio Buon martedì con la prima pagina del @DomaniGiornale cartaceo, il 311° dall’esordio: l’editoriale di @LetiPez… -