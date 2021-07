Scuola: Renzi, sì a obbligo vaccini docenti, non per studenti ma quarantena light per vaccinati (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, docente e non? "Assolutamente sì, senza se e senza ma". A dirlo Matteo Renzi, ospite di Stasera Italia News su Rete 4. Quanto all'obbligo per gli studenti, "non credo che ci si possa arrivare in questo Paese, non credo che sia giusto nemmeno chiederla. Per incoraggiare la popolazione studentesca" per Renzi "servono strumenti di incoraggiamento". Il leader di IV avanza una proposta. "Quando tu hai un contagiato in classe, e a settembre accadrà - dice - potremmo prevedere l'obbligo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) -di vaccinazione per il personale scolastico, docente e non? "Assolutamente sì, senza se e senza ma". A dirlo Matteo, ospite di Stasera Italia News su Rete 4. Quanto all'per gli, "non credo che ci si possa arrivare in questo Paese, non credo che sia giusto nemmeno chiederla. Per incoraggiare la popolazione studentesca" per"servono strumenti di incoraggiamento". Il leader di IV avanza una proposta. "Quando tu hai un contagiato in classe, e a settembre accadrà - dice - potremmo prevedere l'di ...

