Scuola | prof vaccinati entro il 12 settembre o sospesi L’ipotesi del governo

Roma, 27 lug – Scuola, il governo Draghi valuta la possibilità di introdurre l'obbligo del vaccino per prof e personale. Vaccinati entro il 12 settembre o sospesi: è questa l'ipotesi allo studio. Per il ministro della Salute Roberto Speranza, "nessuna soluzione è esclusa, l'obiettivo è riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza e in presenza". "L'obbligo del vaccino per il personale nelle scuole? Sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore", chiarisce Speranza.

