Scuola, per il ritorno a settembre servono 40 mila dosi giornaliere per gli studenti. Sui docenti i dati non tornano (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le priorità del generale Francesco Paolo Figliuolo ora c'è la Scuola. Mancano meno di due mesi al rientro e le promesse di un ritorno in sicurezza devono fare i conti con i numeri di una campagna vaccinale tutt'altro che agli sgoccioli. La condizione da scongiurare è un inizio in Dad tra pc e lezioni a distanza, ma per garantire la presenza di studenti, docenti e personale Ata la sicurezza di non contagiarsi dovrà essere uno dei requisiti minimi, altrimenti di nuovo tutti in casa. Per queste ragioni il Commissario per l'emergenza Covid ha cominciato a dettare obiettivi e tempistiche, nella speranza di raggiungere le ...

