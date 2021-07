Scuola: non soltanto docenti e personale interno, ma anche gli studenti ‘rischiano’ l’obbligo vaccinale (Di martedì 27 luglio 2021) Un’ipotesi per certi versi inquietante quella pronunciata oggi dal ministro della Salute il quale, parlando della possibilità di introdurre l’obbligo del vaccino nelle scuole ha affermato: “nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a Scuola in sicurezza e in presenza. l’obbligo del vaccino per il personale nelle scuole sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore”. Speranza: “L’obiettivo è riportare tutti i ragazzi a Scuola in sicurezza e in presenza” Speranza ha poi testo a rimarcare che “La riapertura della Scuola senza Dad, se possibile, è una priorità ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Un’ipotesi per certi versi inquietante quella pronunciata oggi dal ministro della Salute il quale, parlando della possibilità di introdurredel vaccino nelle scuole ha affermato: “nessuna soluzione è esclusa, l’obiettivo è riportare tutti i ragazzi ain sicurezza e in presenza.del vaccino per ilnelle scuole sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore”. Speranza: “L’obiettivo è riportare tutti i ragazzi ain sicurezza e in presenza” Speranza ha poi testo a rimarcare che “La riapertura dellasenza Dad, se possibile, è una priorità ...

