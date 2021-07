Scuola, l’appello di Bianchi: “Vacciniamoci tutti per tornare alla normalità”. Toti: “Basta Dad” (Di martedì 27 luglio 2021) «Qui al ministero stiamo lavorando per preparare il rientro in presenza e in sicurezza a settembre». Il presidente della Liguria: «Pronti a potenziare i trasporti» Leggi su lastampa (Di martedì 27 luglio 2021) «Qui al ministero stiamo lavorando per preparare il rientro in presenza e in sicurezza a settembre». Il presidente della Liguria: «Pronti a potenziare i trasporti»

