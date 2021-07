Scuola e vaccino: in Campania prof ok, mancano all'appello 300mila studenti (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre il governo sta valutando se rendere obbligatorio il vaccino per il personale scolastico, la Regione Campania dorme sonni tranquilli visto che ha già raggiunto (insieme al Friuli) la... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 luglio 2021) Mentre il governo sta valutando se rendere obbligatorio ilper il personale scolastico, la Regionedorme sonni tranquilli visto che ha già raggiunto (insieme al Friuli) la...

Advertising

Agenzia_Italia : Speranza: 'Valuteremo se introdurre l'obbligo del vaccino nelle scuole' - Agenzia_Ansa : 'La scuola riprenderà con le mascherine, serve prudenza'. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Fam… - Adnkronos : #Scuola sul tavolo del Governo, si valuta obbligo vaccino: Speranza non esclude nessuna ipotesi. #covid - Fabio19206533 : @queriomara1 @HGPCTECH @ladyonorato Non lo si potrà mai sapere, io ho visto morire un ragazzino di 14 anni per inf… - lozerovirgola65 : RT @antonio_bordin: Nessun focolaio nelle scuole I ragazzi non si ammalano, non muoiono e raramente contagiano. Eppure ora l’ultima fronti… -