Scuola: Draghi la vuole in presenza, si valuta l’obbligo del vaccino per i docenti (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il decreto sul Green Pass è la volta di un altro tema scottante per il Governo Draghi: la Scuola in presenza da settembre. Il premier Mario Draghi, e con lui il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, vogliono fare in modo che alunni e studenti possano rientrare in classe regolarmente. Così, in queste ore, Palazzo Chigi valuta concretamente l’obbligo del vaccino per il personale scolastico. Attesa, dunque, in settimana una nuova cabina di regia. E non soltanto sul tema Scuola ma anche su trasporti e lavoro. Speranza: “Basta con la Dad” “Nessuna ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il decreto sul Green Pass è la volta di un altro tema scottante per il Governo: lainda settembre. Il premier Mario, e con lui il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, vogliono fare in modo che alunni e studenti possano rientrare in classe regolarmente. Così, in queste ore, Palazzo Chigiconcretamentedelper il personale scolastico. Attesa, dunque, in settimana una nuova cabina di regia. E non soltanto sul temama anche su trasporti e lavoro. Speranza: “Basta con la Dad” “Nessuna ...

