Scuola: Bianchi, 'vaccinato 85,5% personale scolastico' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Dati alla mano ad oggi "si è vaccinato l'85,5% del personale scolastico". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto in diretta a Tgcom24. "Ci sono però - ha ammesso - delle grandi differenze regionali, ad esempio la Sicilia ha un numero molto più basso. Mi sento con con assessori regionali - ha aggiunto Bianchi - e dicono che forse c'è un problema di rilevazione, cioè sono stati fatti molti vaccini senza domandare la professione, ma io credo che sia assolutamente evidente il dato: siamo all'85,5% un numero straordinariamente più alto della media ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Dati alla mano ad oggi "si èl'85,5% del". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio, intervenuto in diretta a Tgcom24. "Ci sono però - ha ammesso - delle grandi differenze regionali, ad esempio la Sicilia ha un numero molto più basso. Mi sento con con assessori regionali - ha aggiunto- e dicono che forse c'è un problema di rilevazione, cioè sono stati fatti molti vaccini senza domandare la professione, ma io credo che sia assolutamente evidente il dato: siamo all'85,5% un numero straordinariamente più alto della media ...

Agenzia_Ansa : Scuola, obiettivo tutti in classe. Verso l'obbligo per i professori ma i presidi protestano. Sul tema incontro tra… - TV7Benevento : **Scuola: Bianchi, 'in Friuli e Campania vaccinato 100% personale scolastico'**... - LuisitoSilvio : @gloquenzi Senza alcuna simpatia per i grillini. Ma sulla scuola secondo lei ad innegabile parità di confusione e d… - tinastifano : RT @LuisitoSilvio: @La_manina__ Un esempio lampante è il caos sulla scuola. Identico a quello dello scorso anno ma con un approccio diametr… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, obiettivo tutti in classe. Verso l'obbligo per i professori ma i presidi protestano. Sul tema incontro tra Draghi… -