Scherma | Olimpiadi Tokyo | Rossella Fiamingo | “Volevamo la medaglia più di ogni altra cosa”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 luglio 2021) Un grande risultato per l’Italia della spada. A 25 anni dall’ultimo podio olimpico, infatti, la squadra femminile si piazza al terzo posto nella gara dei Giochi Olimpici di. Mara Navarria,, Federica Isola ed Alberta Santuccio conquistano il bronzo dopo aver superato la Cina in una finale palpitante con il punteggio di 23-21. Secondo le nostre portacolori, tuttavia, il momento decisivo è stato quello tra semifinale (persa contro l’Estonia) e finale. Dieci minuti di solitudine, per guardarsi dentro, e rivedersi ancora più squadra. “Ci siamo prese un attimo di tempo per pensare – racconta...