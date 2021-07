Scherma, Olimpiadi Tokyo: l’Estonia batte l’Italia in semifinale. Spadiste azzurre in finale per il bronzo (Di martedì 27 luglio 2021) l’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nella prova a squadre di spada femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio) sono state sconfitte in semifinale dall’Estonia con il punteggio di 42-34 ed ora proveranno a salire sul gradino più basso del podio. Una sfida quella con le estoni che si è complicata fin da subito. Primi quattro assalti persi ed azzurre costrette ad inseguire sul -7 (13-6). Navarria riesce ad accorciare sul -5, ma nel sesto assalto Beljajeva ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)si giocherà la medaglia dinella prova a squadre di spada femminile alledi. Le(Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio) sono state sconfitte indalcon il punteggio di 42-34 ed ora proveranno a salire sul gradino più basso del podio. Una sfida quella con le estoni che si è complicata fin da subito. Primi quattro assalti persi edcostrette ad inseguire sul -7 (13-6). Navarria riesce ad accorciare sul -5, ma nel sesto assalto Beljajeva ...

Advertising

UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - Eurosport_IT : Daniele Garozzo non riesce a bissare il trionfo di Rio 2016 ma porta a casa un bellissimo argento! ??????????… - Eurosport_IT : Dopo l'oro a Rio 2016, l'argento a Tokyo 2020: complimenti Daniele! ?????????? Rivivi la finale:… - SmorfiaDigitale : Scherma, Olimpiadi Tokyo: spadiste in semifinale! L'Italia batte la Russia ed or... - sabiwabi_ : RT @snjegurochka: comunque la scherma chiaramente sport per ricchi dove sono le olimpiadi di coltellino svizzero e cocci di bottiglia per n… -