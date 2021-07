Scandalo Rooney | l’ex United ricattato dopo una festa in hotel

(Di martedì 27 luglio 2021) Wayne, ex stella del Manchestere tecnico del Derby County, ha denunciato un ricattounaWaynenei guai. Come annunciato dalla stampa britannica,capitano del Manchester, oggi tecnico del Derby County, ha partecipato ad unaininsieme a tre giovani donne, che lo avrebbero incastrato per estorcergli un’ingente somma di denaro.attaccante inglese è stato immortalato in diversi selfie dalle tre donne, che hanno poi pubblicato il tutto su Snapchat senza ...

Advertising

sportli26181512 : '#Rooney in un hotel da 60 sterline con le modelle': Spuntano nuovi dettagli nello scandalo che ha coinvolto il man… - infoitsport : Scandalo Rooney, il tradimento diventa pubblico: gli scatti incriminati sconvolgono - infoitsport : Wayne Rooney, festino con la 'modella' e le amiche al club privato. Beccato così, le foto-scandalo -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Rooney

In Inghilterra lache ha coinvolto Wayneè uno degli argomenti di maggior tendenza . L'ex stella dei Red Devils ha guadagnato le copertine dei principali tabloid britannici. Il ...In Inghilterra lache ha coinvolto Wayneè uno degli argomenti di maggior tendenza . L'ex stella dei Red Devils ha guadagnato le copertine dei principali tabloid britannici. Il Sun ha pubblicato ...Scandalo social per Wayne Rooney. L'ex attaccante dello United ha trascorso la notte con tre modelle in un albergo e le foto della festa sono finite poi online mandando su tutte le furie il diretto in ...Scandalo social per Wayne Rooney. L'ex attaccante dello United ha trascorso la notte con tre modelle in un albergo e le foto della festa sono finite poi online mandando su tutte le furie il diretto in ...