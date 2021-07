Scambi al ribasso per l’azionario europeo, inclusa Piazza Affari (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.796,2 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,08 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%. Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa pere le altre principali Borse europee, con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,179. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.796,2 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,08 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%. Nello scenario borsisticotentenna Francoforte, ...

