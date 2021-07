Scadenza vaccini Covid 20 ottobre: tutta la verità sulla nota vocale virale su whatsapp (Di martedì 27 luglio 2021) Nonostante le smentite e le prove che hanno smascherato l’ennesima bufala strumentalizzata dai “no vax”, la notizia della presunta Scadenza dei vaccini a fine ottobre continua a circolare imperterrita. Di cosa parliamo. La notizia è quella sedcondo la quale dal prossimo 20 ottobre 2021 i vaccini anti Covid scadranno per lasciar spazio alle nuove terapie UE. Ora, sebbene effettivamente nuove terapie per combattere il virus potrebbero essere disponibili dal prossimo autunno – e il che non è certo dato che non sono ancora state approvate dalle Autorità Sanitarie – la fake news riguarda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Nonostante le smentite e le prove che hanno smascherato l’ennesima bufala strumentalizzata dai “no vax”, la notizia della presuntadeia finecontinua a circolare imperterrita. Di cosa parliamo. La notizia è quella sedcondo la quale dal prossimo 202021 iantiscadranno per lasciar spazio alle nuove terapie UE. Ora, sebbene effettivamente nuove terapie per combattere il virus potrebbero essere disponibili dal prossimo autunno – e il che non è certo dato che non sono ancora state approvate dalle Autorità Sanitarie – la fake news riguarda ...

Advertising

CorriereCitta : Scadenza vaccini Covid 20 ottobre: tutta la verità sulla nota vocale virale su whatsapp - lumaca4377 : RT @De51Fra: @doluccia16 Io ho letto settembre, però ieri (mi pare Bassetti) ha detto che i vaccini non scadono e che è una fake news. A me… - De51Fra : @doluccia16 Io ho letto settembre, però ieri (mi pare Bassetti) ha detto che i vaccini non scadono e che è una fake… - ioSonoLeggend63 : @doluccia16 Il mio pass scade tra 249 gg penso che sia abbinata alla scadenza del vaccino. Cmq non ne faccio più va… - ReboraFulvio : @anna29723176 Vaccini anticovid IN SCADENZA nel 2018 quando ancora il covid non esisteva? Siete ridicoli. #agorarai -