Sarri sgrida la Lazio |  «Stiamo facendo un casino incredibile»

Dopo alcuni attacchi verbali a Vedat Muriqi da parte di alcuni tifosi della Lazio presenti all'allenamento di Auronzo di Cadore, Maurizioè intervenuto. Il tecnico biancoceleste si è avvicinato ai sostenitori dicendo: "Se vi sento dire qualcosa su Muriqi faccio vuotare tutto"Nelle scuole calcio dei bambini c'è chiper il dribbling, perché così si rompono gli schemi. ... Il nuovo Che Guevara è Pep Guardiola, i suoi proseliti italiani sonoe De Zerbi. Carlo Marx ...Sarri non può certo esser rimasto soddisfatto dalla prestazione della Lazio contro il Padova: le sue indicazioni Vista la prestazione e il risultato, Lazio-Padova non può certo aver soddisfatto Mauriz ...Sarri infonde il proprio 'credo' nel ritiro estivo della Lazio richiamando Hysaj in allenamento: "Se lanci ancora il pallone, ti do rigore contro".