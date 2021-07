Sardegna, cane da pastore non scappa davanti al fuori per difendere le sue pecore: “Vero eroe per come resiste al dolore, lo abbiamo chiamato Angelo” (Di martedì 27 luglio 2021) Almeno 20mila ettari di vegetazione distrutti e molte case e aziende bruciate. È pesantissimo il bilancio degli incendi nell’Oristanese. E anche moltissimi animali sono rimasti uccisi durante il divampare degli incendi. Dà misura del disastro la storia del cane da pastore rimasto a controllare le sue pecore fino a che l’incendio non si è preso gran parte del suo corpo. L’animale è stato trovato a Tresnuraghes: non si sa come si chiami ma Fanpage.it ha raggiungo la clinica veterinaria di Duemari che se ne sta prendendo cura: “I grandi ustionati non migliorano. Perdono pezzi di pelle. Si tratta di vedere quanti ne perderà. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Almeno 20mila ettari di vegetazione distrutti e molte case e aziende bruciate. È pesantissimo il bilancio degli incendi nell’Oristanese. E anche moltissimi animali sono rimasti uccisi durante il divampare degli incendi. Dà misura del disastro la storia deldarimasto a controllare le suefino a che l’incendio non si è preso gran parte del suo corpo. L’animale è stato trovato a Tresnuraghes: non si sasi chiami ma Fanpage.it ha raggiungo la clinica veterinaria di Duemari che se ne sta prendendo cura: “I grandi ustionati non migliorano. Perdono pezzi di pelle. Si tratta di vedere quanti ne perderà. ...

Advertising

enpaonlus : In Sardegna cane pastore non scappa di fronte alle fiamme per proteggere il gregge, salvato da un veterinario… - Natalia62151318 : RT @Mark_DiDonato84: 'È rimasto fermo a guardia del suo gregge mentre veniva circondato dalle fiamme' Forza d'animo, carattere e dignità. P… - alekosur : ?In Sardegna cane pastore non scappa di fronte alle fiamme per proteggere il gregge, salvato da un veterinario… - FQMagazineit : Sardegna, cane da pastore non scappa davanti al fuori per difendere le sue pecore: “Vero eroe per come resiste al d… - whitefanghowl : RT @lazampa: In Sardegna cane pastore non scappa di fronte alle fiamme per proteggere il gregge, salvato da un veterinario @fulviocerutti h… -